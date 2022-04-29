Van'da meralar ıslah ediliyor - Son Dakika
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Van'da meralar ıslah ediliyor

29.04.2022 13:30
Van'da meralar ıslah ediliyor

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 mahallede uygulanmak üzere hazırlanan proje bünyesinde toplamda 570 bin dekar mera alanının ıslah edilmesi hedefleniyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 mahallede uygulanmak üzere hazırlanan proje bünyesinde toplamda 570 bin dekar mera alanının ıslah edilmesi hedefleniyor.

Yapılan mera ıslah çalışmalarını yerinde inceleyen İl Müdürü İbrahim Görentaş, "Çayır ve meralar muhtelif çevre ve kullanım faktörlerine bağlı olarak çoğunlukla özgün bitki örtülerini çeşitli seviyelerde kaybederek daha düşük kalitede ve daha az yem üretir duruma gelmiştir. Bu çerçevede ilimiz genelinde bulunan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi, düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması; meraya olan aşırı baskının kaldırılması, kaba yem üretimini artırmak üzere tarla tarımı içerisinde yem bitkileri alanını ve birim alana olan verimi yükselterek hayvanların kaba yem açığını kapatmak, bitki örtüsünün yeniden temini suretiyle hayvan başına olan verim düşüklüğünü gidermek ve kaba yem üretimine paralel bir şekilde hayvansal ürün miktarını artırmak sureti ile çiftçilerimizin ekonomik gelirlerini yükseltmek üzere müdürlüğümüz tarafından üreticilerimize sertifikalı yonca- korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Özalp ilçesine bağlı Dorutay Mahallesi sınırları dahilindeki zayıf mera alanlarına da 2 ton mera karışım tohumu ve 50 ton gübre atılmıştır. Böylece hayvancılık yetiştiriciliğinde en büyük girdiyi ve masrafı oluşturan kaba yem ihtiyacının karşılanmasında çiftçilerimize önemli bir katkı sağlanmıştır" dedi. - VAN

Van'da meralar ıslah ediliyor
Van'da meralar ıslah ediliyor
Van'da meralar ıslah ediliyor

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Bitki, Tarım, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da meralar ıslah ediliyor - Son Dakika


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