Van Kedisi ve Van Gölü altın bileziklere işlendi - Son Dakika
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Van Kedisi ve Van Gölü altın bileziklere işlendi

16.05.2022 10:46

Van'ın ve Türkiye'nin önemli değerlerinden olan Van Gölü ve Van kedisi altın bileziklere işlendi.

Van'ın ve Türkiye'nin önemli değerlerinden olan Van Gölü ve Van kedisi altın bileziklere işlendi.

Van'da US Fuar tarafından bu yıl birincisi düzenlenen 'Anatolia Jewelry Show Fuarı' renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin önemli markalarının yer aldığı fuarda, Akabe Alyans tarafından sunulan Van Gölü ve Van kedisi tasarımlı altın bilezikler, ziyaretçilerin beğenisini aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akabe Alyans Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şahin, 1980 yılında ilk atölyelerini açtıklarını ve 20 yıldan beri de Van'da hizmet ettiklerini söyledi. Van'da kuyum sektörlerini buluşturan fuarın ilkini düzenledikleri için mutlu olduklarını belirten Şahin, "Bütün illerden misafirlerimiz geldi ve bizlerde ev sahipleri olarak onları en güzel şekilde ağırladık. Beklentilerimizin üzerinde bir katılım oldu. Katılan tüm arkadaşlarımız memnun. İnşallah bunu seneye de sürdürürüz" dedi.

Akabe Alyans olarak önceliklerinin bilezik olduğuna dikkat çeken Şahin, "Önceliğimiz bilezik ancak bu yıl alyans grubuna da girdik. Tek taş olsun, beş taş olsun bütün çeşitlerimiz var. Sadece fantezi ürünlerimizi dışarıdan temin ediyoruz ama inşallah onu da en kısa zamanda üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Van'da daha önce kenti simgeleyen önemli yerlerin altına işlenmediğini belirten Şahin, "Bugüne kadar hiç böyle bir tasarım olmadı. Ustalarım 'böyle bir şey yapalım' dediler. Biz de yaptık. Tek eksiğimiz Akdamar Anıt Müzesi'ni eklemedik. Onu da ekleseydik üçlü bir arada olacaktı. İnşallah bir sonraki fuara hem onu hem değişik modellerle halkımızın karşısına çıkacağız. Van Gölü ve Van kedisi tasarımlarına Van'daki esnafımızın birer siparişi oldu. O ürünler özel tasarım ve 150 gram civarında. Şu anda üretimde hiçbir sıkıntımız yok. Ben bu anlamda fuarı düzenleyen ve buraya katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Atilla İdiz - İHA)

Van Kedisi ve Van Gölü altın bileziklere işlendi
Van Kedisi ve Van Gölü altın bileziklere işlendi
Van Kedisi ve Van Gölü altın bileziklere işlendi
Van Kedisi ve Van Gölü altın bileziklere işlendi
Van Kedisi ve Van Gölü altın bileziklere işlendi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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