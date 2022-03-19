Varto'da balığa rağbet - Son Dakika
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Varto'da balığa rağbet

19.03.2022 11:07
Varto'da balığa rağbet

Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar uygun fiyata satılan balığa yoğun ilgi gösteriyor.

Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar uygun fiyata satılan balığa yoğun ilgi gösteriyor.

Kırmızı etin kilosunun 80 TL'ye yükseldiği ilçede, vatandaşlar beyaz ete rağbet gösterdi. Kırmızı etin fiyatını yüksek bulan Ahmet Aktaş adlı vatandaş, bu nedenle balığa yönelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Balıkçıların da bu durumu fırsata çevirdiğini dile getiren Ahmet Aktaş, "Et fiyatlarına yapılan zamla birlikte fiyatlar oldukça yükseldi. Biz de mecburen balık ve tavuk etine yöneldik. Balık çok rağbet gördüğü için fiyatları da arttı. Geçen hafta kilosu 10 TL olan sazan balığı bugün 15 TL'ye yükselmiş durumda" dedi.

Murat Nehri'nde yakaladığı balıkları Muş Caddesi üzerinde satan Müfit Alçin ve İrfan Karataş adlı satıcılar ise fiyatların normal olduğunu belirtti. 15 liranın çok yüksek bir rakam olmadığını ifade eden satıcılar, "Murat Nehri'nde ve Varto Çayı'nda avladığımız balıkları satarak para kazanıyoruz. Tezgahımızda balık hiç kalmıyor. Satışa sunduğumuz balıklar kısa süre içerisinde tükeniyor. Günlük taze olarak tükeniyor" diye konuştu.

Sağlıklı bulduğundan dolayı beyaz eti tercih ettiğini belirten Tekin Demir de, "Çocuklarıma daha çok tavuk ve balık yediriyorum. Çünkü daha sağlıklıdır" şeklinde konuştu. - MUŞ

Varto'da balığa rağbet
Varto'da balığa rağbet
Varto'da balığa rağbet
Varto'da balığa rağbet
Varto'da balığa rağbet

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Ahmet Aktaş, Türk Lirası, Varto, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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