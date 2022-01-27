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Vestel tasarımlarına 20 ödül - Son Dakika

Vestel tasarımlarına 20 ödül

27.01.2022 10:17
Vestel tasarımlarına 20 ödül

Vestel, Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından düzenlenen Good Design 2021'de 20 ödül almaya hak kazandı.

Vestel, Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından düzenlenen Good Design 2021'de 20 ödül almaya hak kazandı.

Vestel, küresel ölçekte önemli markaların yarıştığı Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından düzenlenen Good Design 2021'de 20 ödül aldı. Good Design 2021 kapsamında Vestel Elektronik Endüstriyel Tasarım Grubu 7, UX Grubu 7 olmak üzere toplam 14, Vestel Beyaz Eşya ise 6 projesiyle ödül almaya hak kazandı.

İleri teknolojiye sahip ürünlerle kullanıcıların hayatını kolaylaştırmanın yanında tasarımlarla şıklık beklentisini de karşıladıklarına dikkat çeken Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Şirket olarak yeni ve iyi teknolojilerle tüketicimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bunun yanı sıra ürünlerimizin iyi birer tasarımla nasıl fark oluşturabileceğinin de bilincindeyiz. Şık tasarımlarımız, yenilikçi bakış açımızla şekilleniyor. Bu alandaki başarımızı uluslararası platformlarda tescilleyerek kanıtlıyoruz. Tasarım alanında en prestijli organizasyonların başında gelen Good Design, dünyanın en eski yarışması. Bu organizasyondan aldığımız 20 ödülle şirket olarak ülkemizin adını zirveye taşımaktan gurur duyuyoruz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

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Chicago, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vestel tasarımlarına 20 ödül - Son Dakika Ekonomi


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