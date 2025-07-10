Vezirköprü\'de Kanola Hasadı Başladı

Samsun'da, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli 'Baharın İlk Arı Çiçekleri Kanola' projesi kapsamında Vezirköprü'de ekilen kanola bitkilerinde hasat başladı.

Vezirköprü ilçesinde Çekalan Mahallesi'nde Ali Duran'ın tarlasında hasat başladı. Yetkililer, kaliteli üretim için her yıl mutlaka sertifikalı tohum kullanılması gerektiğine dikkat çekerken, eski tohum kullanımının önlenmesinin sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hasat çalışmalarına Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya ve teknik ekipler katıldı. Heyet ardından Kavak ve Havza ilçelerinde devam eden hasat alanlarını da yerinde inceledi. - SAMSUN