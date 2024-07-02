VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 12.032,50 puandan başladı. Açılış seansında önceki normal seans kapanışının altında işlem gören endeks kontratı, analistlerin Powell ve Lagarde'ın açıklamalarını takip ettiği bir günün başlangıcını oluşturdu.

02.07.2024 09:33
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 12.032,50 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 12.032,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,1 altında 12.041,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 12.023,00 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiği güne pozitif bir seyirle başladığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Powell ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.200 ve 12.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı - Son Dakika
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