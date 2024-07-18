VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 12.793,50 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

18.07.2024 09:29
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 12.793,50 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 12.793,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, yatay bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın hemen altında 12.769,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç,12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
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