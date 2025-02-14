VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişte

Şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 11.209,00 puandan başladı. Küresel piyasalardaki iyimserlik devam ediyor.

14.02.2025 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 11.209,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 11.209,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 artışla 11.185,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.209,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararlarına müzakere yolunu kapatmamasının oluşturduğu iyimserlikle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.250 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.150 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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