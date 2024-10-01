VİOP'ta BIST 30 Kontratı Düşüşle Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 Kontratı Düşüşle Açıldı

VİOP'ta Ekim vadeli BIST 30 kontratı, açılışta yüzde 0,4 düşüşle 11.115,00 puandan işlem gördü.

01.10.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 düşüşle 11.115,00 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 11.115,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 azalışla 11.155,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da kayıplarına devam ederek 11.131,75 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Kontratı Düşüşle Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 Kontratı Düşüşle Açıldı - Son Dakika
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