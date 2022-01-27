VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.140 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.134,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,6 altında 2.140,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 2.175,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise hafif gerileyerek 2.173,50 puana indi.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki şahin tonun küresel pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini söyledi.

Fed'in mart ayındaki toplantıda faiz artırma niyetinde olduğunu dile getiren Powell, varlık alımlarını ise mart ayı başlarında sonlandırmayı düşündüklerini ifade etti.

Powell, bilanço daralmasına ilişkin prensipleri açıkladıklarını ancak bu sürece ilişkin herhangi bir detay tartışmadıklarını aktardı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında bir süredir devam eden gerilimin de pay piyasalarını baskılamayı sürdürdüğünü kaydederek, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu Bilgilendirme toplantısı ve son Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarının, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.130 ve 2.090 puanın destek, 2.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.