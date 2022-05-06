VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.834 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.832,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 altında 2.834,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,7 üzerinde 2.863 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD pay piyasalarına paralel gerileyerek 2.842,75 puana indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Bugün gözlerin ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini aktaran analistler, ABD'de halihazırda oldukça güçlü bir iş gücü piyasası bulunduğunu ve raporda iş gücü piyasasına ilişkin son durumla birlikte ücretlerdeki değişimin de yakından takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ise reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.820 ve 2.780 seviyelerinin destek, 2.860 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.