VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

16.06.2022 09:39
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.825 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.825 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en düşük 2.823,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 2.825 seviyesinden işlem görüyor.

Dün kapanışa yakın artan risk iştahıyla alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 artışla 2.829,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.840,50 puana çıktı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla azalan belirsizliklerle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Dün Avrupa Merkez Bankası'nın da bölgedeki kırılganlıkları azaltmak için yeni enstrümanları devreye alacağını duyurmasının ardından risk iştahında önemli bir toparlanma olduğunu aktaran analistler, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararında olacağını ifade etti.

Analistler, veri gündeminde ise yurt içinde konut fiyat endeksi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.840 ve 2.860 puanın direnç, 2.800 ve 2.785 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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