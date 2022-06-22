Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.830 ve 2.800 seviyelerinin destek, 2.870 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bugün ve yarın Fed Başkanı Powell'ın Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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