VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

08.07.2022 09:39
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.710 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.710 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 2.707,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 2.710 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 2.718,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD ekonomisinin resesyona gireceğine ilişkin fiyatlamalarda görülen gevşemeyle pozitif bir seyir izlediğini kaydederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında tarım dışı istihdamı oldukça dikkatle takip etmesinin verinin önemini artırdığını ifade eden analistler, açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, yurt içinde ise ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ile yurt dışında ayrıca ABD'de toptan stokların takip edileceğini aktararak, teknik açıdan endeks kontratında 2.730 ve 2.760 puanın direnç, 2.700 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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