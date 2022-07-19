Bugün, yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.670 puanın destek, 2.710 ve 2.750 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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