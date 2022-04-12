VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

12.04.2022 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2.764 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2.764 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.760,00 ve en yüksek 2.766,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 2.764 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,9 üzerinde 2.765,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.761,50 puana geriledi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde küresel risk iştahının düşük seyrettiğini kaydederek, tahvil ve pay piyasalarındaki satış eğilimine karşın yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını kaydetti.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 puanın direnç, 2.730 ve 2.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor.

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Kaynak: AA

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