VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

20.04.2022 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2.837 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2.837 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.841,00, en düşük 2.835,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 2.837,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.836,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 2.840,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin agresifleşen şahin yönlendirmeleri, Rusya- Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün gözlerin, gerçekleştirilecek G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısına çevrildiğini aktaran analistler, ABD'de yoğunlaşan bilanço döneminin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Analistler, nisan vadeli kontratta vade sonuna 8 işlem günü kaldığını hatırlatarak, yaklaşık 458 bin açık kontratın bulunduğunu, kontrat kapatma ve taşıma işlemlerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini ifade eden analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Bahar Toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.850 ve 2.880 puanın direnç, 2.800 ve 2.780 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika


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