Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

26.05.2022 09:34
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 2.427,39 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 2.427,39 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,29 puan değer kazanarak 2.427,39'a çıktı. Toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,90 ile iletişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının para politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, bankanın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olunduğunun vurgulanmasının piyasalar tarafında pozitif karşılandığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin izleneceğini aktaran analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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