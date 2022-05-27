VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

27.05.2022 09:34
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 2.838 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 2.838 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.843,50, en düşük 2.833,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 2.838 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,3 yükselişle 2.841,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının pay piyasalarında pozitif karşılandığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) finansal istikrar raporu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.810 seviyesinin destek, 2.880 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı - Son Dakika


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