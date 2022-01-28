VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.267 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.273,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.267,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki normal seans kapanışının yüzde 4 üzerinde 2.263,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise hafif gerileyerek 2.257,75 puana indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına yönelik belirsizliğin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının kısmen de olsa arttığını söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.280 ve 2.350 puanın direnç, 2.230 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.