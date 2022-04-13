VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.796 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.798,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2.796 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2.783,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.777,50 puana geriledi.

Analistler, ABD'de yüzde 8,5'le 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştirebileceğinden endişe edildiğini ancak, bu seviyelerin enflasyonda tepe noktası olabileceği beklentisinin küresel pay piyasalarında risk algısını dengelediğini kaydetti.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, veri gündeminde ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.810 puanın direnç, 2.730 ve 2.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.