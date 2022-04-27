VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

27.04.2022 09:34
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.709 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.709 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.714,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.709,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,3 altında 2.703 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 2.688,50 puana indi.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla risk iştahının düşük seyretmeye devam ettiğini kaydederek, hisse bazlı hareketlerin tetiklediği düşüşlerin de genele yayıldığını belirtti.

Nisan vadeli endeks kontratında vade sonuna 3 işlem günü kaldığını anımsatan analistler, yaklaşık 291 bin açık pozisyon bulunduğunu, pozisyon kapatma ve taşıma işlemlerinin yanı sıra açıklanan bilançoların etkisiyle de oynaklığın yüksek seyredebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.680 ve 2.640 seviyelerinin destek, 2.740 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Borsa İstanbul, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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