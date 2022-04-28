VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

28.04.2022 09:34
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.755 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.755 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.770,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.755,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,7 üzerinde 2.750 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentilerine karşın bilanço sezonunda beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının pay piyasalarında iyimserliği desteklediğini bildirdi.

Nisan vadeli endeks kontratında vade sonuna 2 işlem günü kaldığını anımsatan analistler, yaklaşık 160 bin açık pozisyon bulunduğunu, pozisyon kapatma ve taşıma işlemlerinin yanı sıra açıklanan bilançoların etkisiyle oynaklığın yüksek seyredebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yanı sıra yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.770 ve 2.800 seviyelerinin direnç, 2.730 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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Borsa İstanbul, Enflasyon, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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