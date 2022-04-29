VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

29.04.2022 09:33
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.725 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.725 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.732,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.725,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 2.711,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.725,50 puana çıktı.

Analistler, küresel ölçekte para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerine karşın beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Nisan vadeli endeks kontratında bugün vade sonu olduğunu anımsatan analistler, yaklaşık 71 bin açık pozisyon bulunduğunu, pozisyon kapatma ve taşıma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek seyredebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da büyüme verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.770 seviyesinin direnç, 2.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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