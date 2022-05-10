VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

10.05.2022 09:33
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.872 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.872 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.873,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.872,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,18 yükselişle 2.854,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 2.858 puana çıktı.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de Kovid-19 salgını tedbirlerinin devam etmesinin küresel ekonomik büyümeye zarar vereceği endişelerinin arttığını anımsatarak, bu durumun küresel pay piyasalarında satışların derinleşmesine neden olduğunu ancak Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını söyledi.

Artan enflasyonist baskılar karşısında merkez bankalarının daha şahin politika adımları atmak zorunda kalacağı endişelerinin de risk iştahının azalmasında etkili olduğunu aktaran analistler, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler, açıklanmaya devam eden finansal sonuçlar nedeniyle hisse bazlı hareketliliklerin de artabileceğini belirterek, bugün veri gündeminde yurt içinde iş gücü istatistikleri, Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını bildirdi.

Endeks kontratında 2.810 ve 2.780 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 2.890 puanın direnç olduğunu aktardı.

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Borsa İstanbul, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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