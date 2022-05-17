VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

17.05.2022 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.794 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.794 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.798,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.794 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,6 düşüşle 2.780 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.782,25 puana çıktı.

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren gelişmelerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve konut satış istatistikleri, Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.780 ve 2.750 seviyelerinin destek, 2.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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