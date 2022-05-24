VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

24.05.2022 09:34
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.753 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.753 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.756,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.753 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 2.740,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.760,00 puana çıktı.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün, devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.700 seviyesinin destek, 2.790 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Kaynak: AA

Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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