Bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt içinde ise gözlerin açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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