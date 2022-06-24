VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

24.06.2022 09:33
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.802 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.802 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.804,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2.802 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,2 azalışla 2.790,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında makroekonomik verilerdeki yavaşlama işareti ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının, merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.830 puanın direnç, 2.780 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade ederek, yükseliş eğiliminin güç kazanabilmesi için 2.900 üzerinde kapanışların gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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