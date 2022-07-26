VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

26.07.2022 09:42
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.806 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.806 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.808,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.806 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 artışla 2.801,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.807,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde güçlenmeye devam eden resesyon endişesiyle karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Bugün yurt içinde şirketlerin 2. çeyrek bilançolarını açıklamaya başlayacağını kaydeden analistler, sektör ve hisse bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.820 ve 2.850 puanın direnç, 2.770 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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