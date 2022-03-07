VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

07.03.2022 09:37
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.215 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.215 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.204,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 altında 2.215,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,2 altında 2.242,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.251,75 puana çıktı.

Analistler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatlarının pay piyasalarını baskıladığını bildirdi.

Bugünün veri gündeminde Almanya'da açıklanacak fabrika siparişlerinin öne çıktığını ifade eden analistler, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.190 puanın destek, 2.290 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Borsa İstanbul, Petrol, Nisan, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika


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