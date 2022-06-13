VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

13.06.2022 09:38
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.815 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.815 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.806,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 altında 2.815 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü küresel piyasalarda artan risk algısına paralel satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,6 azalışla 2.842,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.858,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarının, beklentilerin üzerinde gerçekleşerek, enflasyonun mayısta zirve yapmış olabileceği beklentisini boşa çıkardığını aktaran analistler, Fed'in agresif şahin tutumunun öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesinin piyasalarda satış baskısını güçlendirdiğini ifade etti.

Analistler, yurt içinde ise bugün sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 ve 2.750 seviyelerinin destek, 2.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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