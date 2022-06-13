Analistler, yurt içinde ise bugün sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 ve 2.750 seviyelerinin destek, 2.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Cuma günü küresel piyasalarda artan risk algısına paralel satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,6 azalışla 2.842,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.858,50 puana çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

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