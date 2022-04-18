VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

18.04.2022 09:33
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 2.813 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 2.813 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.824,00, en düşük 2.805,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 2.813,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2.811,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 2.814,25 puana çıktı.

Analistler, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sert gerileyen perakende satışların yanı sıra şahinleşen merkez bankalarına ilişkin beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Bugün Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.790 ve 2.760 puanın destek, 2.820 ve 2.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Borsa İstanbul, Nisan, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı - Son Dakika


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