VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

23.05.2022 10:03
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.750 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.750 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.756,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2.750 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 2,1 düşüşle 2.731,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.737,25 puana çıktı.

Analistler, merkez bankalarının daha da şahinleşeceği ve küresel ekonomiyi resesyona sürükleyeceği kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yanı sıra yoğun veri akışının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.700 seviyesinin destek, 2.790 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika


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