VİOP'ta Nisan Vadeli Kontratta Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Nisan Vadeli Kontratta Düşüş

BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, açılışta yüzde 1,4 düşüşle 10.587 puandan başladı.

03.04.2025 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 1,4 düşüşle 10.587,00 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,4 azalışla 10.587,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,5 azalışla 10.733,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 10.717,00 puana indi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında satış baskısı etkili oluyor.

Öte yandan, yurt içinde gözler bugün açıklanacak mart ayına ilişkin enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.

Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya gerileyeceğini öngören ekonomistlerin, 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de dış ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek, 10.650 ve 10.850 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Finans, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Nisan Vadeli Kontratta Düşüş - Son Dakika

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