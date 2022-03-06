Visa ve Mastercard Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
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Visa ve Mastercard Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

06.03.2022 07:12
Visa ve Mastercard Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa ve Mastercard, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını ve ülkedeki tüm işlemlerini durdurmak adına çalışacaklarını duyurdu.

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa ve Mastercard, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını ve ülkedeki tüm işlemlerini durdurmak adına çalışacaklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa ve Mastercard'tan, Rusya'ya karşı sert tepki geldi. Visa ve Mastercard tarafından yapılan açıklamalarda, Ukrayna'ya düzenlenen saldırılar nedeniyle şirketlerin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıkları ve ülkedeki tüm işlemlerini durdurmak adına müşterileri ve ortakları ile birlikte çalışacakları ifade edildi. Visa tarafından yapılan açıklamada, birkaç gün içinde Rusya'da verilen Visa kartlarıyla başlatılan tüm işlemlerin artık ülke dışında çalışmayacağı ve Rusya dışında verilen Visa kartlarının da artık ülke içinde çalışmayacağı kaydedildi. Visa şirketinin CEO'su Alfred Francis Kelly Jr. yaptığı açıklamada, "Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'yı işgal etmesinin ve tanık olduğumuz kabul edilemez olayların ardından harekete geçmeye mecburuz" ifadelerini kullandı.

Rusya'da 25 yıldır faaliyet gösteren Mastercard şirketi ise, Rusya'daki hizmet ağını askıya almaya karar verdiğini belirterek, Rus bankaları tarafından verilen kartlarının artık Mastercard ağları tarafından desteklenmeyeceğini ve şirketin Rusya dışında verilen hiçbir kartının da Rus işletmelerinde veya ATM'lerinde çalışmayacağını kaydetti. - CALİFORNİA

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Togo Cumhuriyeti, Mastercard, Rusya, Visa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Visa ve Mastercard Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika


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