Volta Motor'a 6,6 Milyon TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Ekonomi

Volta Motor'a 6,6 Milyon TL İdari Para Cezası

Rekabet Kurulu'nun yürüttüğü soruşturma sonucunda Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 6,6 milyon lira idari para cezası kesildi. Şirketin yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve bölge/müşteri kısıtlaması iddiaları incelenmiş ve uzlaşmayla sonuçlandırılmıştır.

18.07.2024 10:11
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Rekabet Kurulunun Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VOLTA) hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlanırken, firmaya 6,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve yeniden satıcılarına yönelik uyguladığı bölge ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik ön araştırma yapılmasına karar verilmişti.

Ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde teşebbüse soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, teşebbüsün yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik iddialar bakımından uzlaşmayla sonuçlandırıldı. Kurul, teşebbüse 6 milyon 584 bin 515 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, soruşturmanın yeniden satıcılara yönelik uygulanan bölge ve müşterilerinin kısıtlaması iddiaları bakımından ise taahhütle sonlandırılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Volta Motor'a 6,6 Milyon TL İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Volta Motor'a 6,6 Milyon TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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