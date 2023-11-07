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ABD'li WeWork iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika
BBC

ABD'li WeWork iflas başvurusunda bulundu

Son Güncelleme: 07.11.2023 07:31

2010 yılında kurulduğunda 47 milyar dolarlık değerlemeyle ABD'nin en değerli girişimi olan ortak çalışma ve paylaşımlı ofis alanı şirketi WeWork, borçlarını yeniden yapılandırmak için iflas başvurusunda bulundu.

Bundan 13 yıl önce kurulduğu zaman ortak çalışma ve paylaşımlı ofis alanı şirketlerinin öncüsü konumunda olan ABD merkezli WeWork, iflas başvurusunda bulundu. Şirketin böylece borçlarını nasıl yeniden yapılandıracağını planlarken operasyonlarına devam etmesi planlanıyor.

Kurulduğunda ABD'nin en değerli girişimi seçilen WeWork, iflas başvurusunda bulundu

HİSSE SENETLERİ YÜZDE 98,5 DEĞER KAYBETTİ

Japonya merkezli bir yatırım şirketi olan SoftBank Group'ın sahibi olduğu WeWork şirketinin hisse senetleri bu yılın başından beri yüzde 98,5 düştü. WeWork'ün iflas talebi, ABD ve Kanada dışındaki ülkelerdeki operasyonlarını etkilemeyecek.

Kurulduğunda ABD'nin en değerli girişimi seçilen WeWork, iflas başvurusunda bulundu

PAHALI KİRA ANLAŞMALARI YENİDEN MÜZAKERE EDİLECEK

WeWork'ün yüzde 60'ına sahip olan ve şirkete milyarlarca dolar yatırım yapan SoftBank, pahalı kira sözleşmelerini yeniden müzakere etmeden WeWork'ün ayakta kalamayacağına kanaat getirmiş oldu. Böylece şirket ana hissedarlarıyla kuruluşundan bu yana gelen borcunu yeniden yapılandıracak.

WeWork, pahalı kira anlaşmaları ve pandemiyle beraber insanların evden çalışmaya başlaması yüzünden kurumsal şirketlerin sözleşmelerini sonlandırması sebebiyle kâr etmekte zorlanıyor. Şirket açtığı iflas davasında varlıklarının ve yükümlülüklerinin 10 ila 50 milyar dolar arasında değiştiğini aktardı.

Kurulduğunda ABD'nin en değerli girişimi seçilen WeWork, iflas başvurusunda bulundu

ABD'NİN EN DEĞERLİ GİRİŞİMİ OLMUŞTU

Kurucusu Adam Neumann, şirketi ilk açtığında WeWork 47 milyar dolarlık değerlemeyle ABD'nin en değerli girişimi olmuştu. SoftBank gibi saygın şirketlerden ya da JPMorgan Chase gibi büyük bankalardan yatırım toplayan şirket, Neumann'ın kâr edememesine rağmen çok hızlı büyüme stratejisi ve garip davranışları nedeniyle ilgi odağı olmuştu. Şirket 2019 yılında halka açıldıktan sonra Neumann şirketin yönetiminden gönderildi.

Apple, Neumann'ın hikayesini WeCrashed adında bir diziye uyarladı. SoftBank Neumann'ın gitmesinin ardından yatırımını iki katına çıkarmış ve yeni bir CEO atamıştı. WeWork, geçtiğimiz aylarda borçlarının yeniden yapılanması için görüşmeler yürüttü, ancak bunlar iflasa başvurmasına engel olamadı.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'li WeWork iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: ABD'li WeWork iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika
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