Workup Girişimcilik Programı'na Başvurular Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Workup Girişimcilik Programı'na Başvurular Devam Ediyor

Workup Girişimcilik Programı\'na Başvurular Devam Ediyor

İş Bankası'nın desteklediği Workup Programı'nın 13'üncü dönemi için başvurular 30 Nisan'a kadar.

22.04.2025 17:09
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Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 13'üncü dönemi, 30 Nisan'a kadar yeni dönem girişimlerini bekliyor.

İş Bankası'nın ana desteğiyle 2017 yılından bu yana kesintisiz devam eden Workup Girişimcilik Programı'nın 13'üncü dönemi önceki dönemlerden farklı bir yaklaşımla hayata geçirilecek. Programın yeni döneminde, dikey bağımsız Workup, tarım teknolojileriyle ilgili Workup Agri, oyun teknolojileri alanındaki girişimleri hızlandırmayı amaçlayan Workup Gaming ve sürdürülebilirlik ile sosyal etki odaklı Workup4Future programları tek çatı altında toplanıyor.

Ödeme sistemleri, blokzinciri, fintek, yapay zeka, tarım teknolojileri, oyun teknolojileri ve sürdürülebilirlik dikeyinde ürün/hizmet geliştiren teknoloji girişimlerine odaklanan Workup'ın 13'üncü dönemi için başvurular 30 Nisan Çarşamba gününe kadar kabul edilecek.

Başvurular, yapay zeka ajanları ve skorlama algoritmalarıyla incelenecek

Programın başvuru ve ilk değerlendirmesi, Entrapeer platformundan yapılacak. Entrapeer'ın yapay zeka ajanları ve gelişmiş skorlama algoritmaları sayesinde detaylı şekilde incelemenin yapılacağı süreçte programın yenilikçi ve etkili girişimlerle buluşması sağlanırken, girişimcilerin de büyüme yolculuklarında doğru fırsatlarla karşılaşmalarına imkan tanınacak.

Tenity ve Invexen yürütücülüğünde, Yapay Zeka Fabrikası desteğiyle gerçekleştirilecek programa seçilecek girişimler, ön değerlendirmenin ardından Workup takımı, Workup mentorları, paydaşlar ve yatırımcıların değerlendirmeleriyle belirlenecek.

Girişimlere ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş program

Programa kabul edilmeleri sonrası girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları konular birebir görüşmeler ile tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir program hazırlanıyor.

Seçilen girişimler 6 ay boyunca,

Alanlarında uzman kişilerden mentorluk,

İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere iş birliği,

İş Bankası'nın kurucusu ve yatırımcısı olduğu fonlar başta olmak üzere yatırım imkanlarına erişim, Tecrübeli girişimcilerle deneyim paylaşımı, teknik çalıştaylar ve ilham etkinlikleri,

İş Kule Workup Alanı'nda ücretsiz ofis imkanı,

Ücretsiz bulut sunucu kullanım hakkı ve altyapı destek paketleri,

Yurt içi ve yurt dışı fiziki ya da online etkinliklere katılım,

Basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanaklarına sahip oluyor.

Ayrıca, İş Bankası Girişimcilik Şubelerinin desteğinin yanı sıra yerli ve global çok sayıda iş ortağının startup'lara yönelik sunduğu çözüm ve hizmetlerini ücretsiz ya da indirimli kullanım hakkı elde ediyor.

Girişimcilerin hızlanmalarına ve ölçeklenmelerine yardımcı olan Workup, bugüne kadar 17 bine yakın başvuru aldı, programlardan 150 girişim mezun oldu. Mezun girişimlerin 68'i, farklı yatırımcılardan yaklaşık 38 milyon dolar fon sağladı.

Workup'ın yeni dönemi için başvurular, 30 Nisan'a kadar workup.ist üzerinden yapılabilir. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İş Bankası, İş Bankası, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Workup Girişimcilik Programı'na Başvurular Devam Ediyor - Son Dakika

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