XCMG İkinci El Ekipman Sertifikasyonu Başlattı

Ekonomi

XCMG, iş makinelerinde sürdürülebilir gelişimi desteklemek için ikinci el ekipman sertifikasyonu başlattığını duyurdu.

XCMG Machinery, XCMG Sertifikalı İkinci El Ekipman markasını resmi olarak piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu girişim, sektördeki dönüşümü güçlendirmeyi, imza ekipmanın yaşam döngüsü değerini artırmayı ve müşterilere değer zinciri boyunca kapsamlı kalite ve hizmet garantileri sunmayı amaçlıyor. Şirket, TrueCare hizmet markasını da tanıttı.

XCMG Başkan Yardımcısı Liu Jiansen "Bu girişim değer zincirini genişletecek, inovasyonu teşvik edecek ve XCMG'yi dünya çapında tanınan bir marka olarak yeni zirvelere taşıyacak" dedi. - İSTANBUL