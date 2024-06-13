Ekonomi

Yurt dışı yerleşiklerin hisse satışları dördüncü haftada devam etti. Yabancılar, son 4 haftada 1,3 milyar dolarlık hisse sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 7 Haziran haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yurt dışındaki yerleşik kişilerin hisse satışı serisi dördüncü haftada da sürdü. Yabancılar, son 4 haftada toplam 1 milyar 332 milyon dolarlık hisse sattı. Yabancılar 7 Haziran haftasında 542,7 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Söz konusu hafta itibarıyla yabancıların hisse senedi stoku 39 milyar 517,1 milyon dolara geriledi.

Yabancılar aynı haftada 540,8 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların DİBS stoku 10 milyar 615,8 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL