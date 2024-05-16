Yabancıların Türk Devlet İç Borçlanma Senedi alımları rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Yabancıların Türk Devlet İç Borçlanma Senedi alımları rekor seviyeye ulaştı

Yabancıların Türk Devlet İç Borçlanma Senedi alımları rekor seviyeye ulaştı

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Mayıs haftasında aldığı 2 milyar 832,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 2013'ten bu yana en güçlü alım olarak kayıtlara geçerken, yabancıların DİBS stoku, 6 milyar 796 milyon dolarla son 3 yılın zirvesine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Mayıs haftasında DİBS, hisse senedi ve Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) alımlarını sürdürdü. Yabancıların DİBS alımları son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, hisse senedi stoku da artış gösterdi.

16.05.2024 15:54
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Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Mayıs haftasında aldığı 2 milyar 832,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 2013'ten bu yana en güçlü alım olarak kayıtlara geçerken, yabancıların DİBS stoku, 6 milyar 796 milyon dolarla son 3 yılın zirvesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Mayıs haftasında net 2 milyar 832,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 84,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 17,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece yurt dışında yerleşikler 7 haftadır DİBS alımlarını sürdürürken, geçen haftaki DİBS alımı, tarihteki en büyük ikinci ve son 11 yılın en yüksek alımına işaret etti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Mayıs itibarıyla 39 milyar 534,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Mayıs'ta 40 milyar 382,7 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde, 3 milyar 927,3 milyon dolar olan yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 796 milyon dolarla yaklaşık son 3 yılın zirvesine çıkarken, ŞBS stokları 211 milyon dolardan 229,6 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancıların Türk Devlet İç Borçlanma Senedi alımları rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

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