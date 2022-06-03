Yabancıya konut satışında 400 bin dolar düzenlemesi yürürlüğe girmeden fiyatlar arttı - Son Dakika
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Yabancıya konut satışında 400 bin dolar düzenlemesi yürürlüğe girmeden fiyatlar arttı

03.06.2022 14:20

Yabancıya konut satışında 400 bin dolar düzenlemesi yürürlüğe girmeden fiyatlar arttıİSTANBUL 13 Haziran'da yürürlüğe girecek olan değişiklikle, yabancıların konut satın alarak vatandaşlık alma hakkı tanıyan taşınmaz satın alma bedelini 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseliyor.

Yabancıya konut satışında 400 bin dolar düzenlemesi yürürlüğe girmeden fiyatlar arttı

İSTANBUL 13 Haziran'da yürürlüğe girecek olan değişiklikle, yabancıların konut satın alarak vatandaşlık alma hakkı tanıyan taşınmaz satın alma bedelini 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseliyor. Kararın yürürlüğe girmesine sayılı günler kala bazı gayrimenkul sahipleri konut fiyatlarında artışa gidiyor.

Vatandaşlık hakkı kazanmak için 250 bin dolara gayrimenkul alma şartı 13 Haziran itibariyle 400 bin dolara yükseltiliyor. 13 Nisan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan bu kararın uygulamaya girme tarihi 13 Haziran olarak belirlenmişti. Kararın yürürlüğe girmesine sayılı günler kala emlak piyasasında hareketlilik başladı. Durumu fırsata çevirmek isteyen bazı ev sahipleri konut fiyatlarında artış gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan emlakçı Taner İşlek, bazı ev sahiplerinin konutlarının fiyatını 400 bin dolar bandının üzerine çekerek durumu fırsata çevirdiğini söylüyor. Konut fiyatlarında son dönemde sürekli bir yükseliş görüldüğünü söyleyen İşlek, "Konut fiyatlarında sürekli artış gözleniyor. Yabancıların talebi de bu artışlarda etkili oluyor. Gayrimenkul alarak vatandaşlık hakkı kazanma bedeli 250 bin dolar. Bu rakam 13 Haziran'da 400 bin dolara yükseliyor. Bu karar öncesi konutlarının fiyatı bu rakamlara yakın olan bazı ev sahipleri rakamı 400 bin dolar üzerine çıkarıyor. Yüksek talep fiyatları yükseltiyor" dedi.

İstanbul'da kiraların da konut fiyatlarına paralel arttığını aktaran İşlek, "Konut fiyatlarında sürekli artış görülüyor. İstanbul'da kira fiyatları da ortalama 6 bin lira civarına yükseldi. Emlakçılar olarak kiracı ve ev sahipleri arasında arabuluculuğa benzer rol üstleniyoruz. Devlet kontrolünde fahiş fiyatların engellenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların uygulanmaya başlamasını hem kiracılar hem konut sahiplerine fayda sağlamasını umuyoruz" diye konuştu.

Yabancıya konut satışında 400 bin dolar düzenlemesi yürürlüğe girmeden fiyatlar arttı
Yabancıya konut satışında 400 bin dolar düzenlemesi yürürlüğe girmeden fiyatlar arttı
Yabancıya konut satışında 400 bin dolar düzenlemesi yürürlüğe girmeden fiyatlar arttı
Yabancıya konut satışında 400 bin dolar düzenlemesi yürürlüğe girmeden fiyatlar arttı

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KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK 1 KİŞİNİN 14 BİN 400 LİRASINI ALDILARKENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK 1 KİŞİNİN 14 BİN 400 LİRASINI ALDILAR KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK 1 KİŞİNİN 14 BİN 400 LİRASINI ALDILARKENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK 1 KİŞİNİN 14 BİN 400 LİRASINI ALDILAR Yalova'da 26 bin 400 adet dolu makaron ele geçirdi Yalova'da 26 bin 400 adet dolu makaron ele geçirdi
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancıya konut satışında 400 bin dolar düzenlemesi yürürlüğe girmeden fiyatlar arttı - Son Dakika


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