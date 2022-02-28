Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyor - Son Dakika
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Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyor

28.02.2022 11:22

Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyorSİİRT Ülke genelinde son zamanlarda sıkça görülen kar ve yağmur yağışları, çiftçileri sevindirdi.

Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyor

SİİRT Ülke genelinde son zamanlarda sıkça görülen kar ve yağmur yağışları, çiftçileri sevindirdi. Son yıllarda kuraklık yaşanması nedeniyle ürünlerden bekleneni alamayan çiftçiler, son aylarda yağan kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte yüzü güldü. Çiftçiler, ürün fiyatlarında düşüşlerin meydana geleceğini söyledi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Koordinasyon Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven, geçen sene kurak bir yıl geçtiği Siirt kent genelinde, son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte kuraklık sorununun ortadan kalktığını söyledi. Geçen sene ülke genelinde büyük bir kuraklık yaşandığını hatırlatan Seven, "Özellikle buğday, mercimek, arpa, nohut gibi ürünlerde fiyatlarda artışlar yaşandı. Yağışların bu şekilde devam etmesi ve özellikle bahar aylarında yeterli yağışları alınması durumunda ilimizde tarımsal kuraklık yaşanması beklenmemektedir. Tarımsal kuraklığın yaşanmaması da daha önce yaşadığımız fiyat artışlarını düşürecektir. Bugün mercimeği, buğdayı, nohuttu, arpayı aldığımız fiyat düşecektir. Hem milletimiz hem de üreticimiz bu konuda rahatlayacaktır" dedi.

"Yağışların olmasıyla hububatta fiyatlar düşecek"

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yıllardır çiftçilik yapan Nurettin Polat, yağışlarla birlikte nohut, mercimek, arpa ve buğdayda verimde artış beklediklerini, verimde beklenen artışla beraber hububatta fiyatların düşeceğini dile getirdi.

Polat, "Özellikle Garzan Ovası'na ekin ekiyoruz. Geçen sene epey kuraklıktan etkilendik. Kuraklık olunca fiyat artışları da oluyor. Çiftçi de, vatandaşta, tüccarda etkileniyor. Bu sene yağışlar iyi görünüyor, dileğimiz o dur ki, yağışlarda sıkıntı olmasın, verimler bol olsun. İnşallah yağışların devam etmesinden dolayı fiyatlarda gerileyecek. Hem gelir giderler olsun hem de buğday olsun yağışlardan dolayı gerileme oldu. Buğday 5 bin 500'e çıkmıştı. Şu an 4 bin küsüre indi. Bu da yağışa bağlıdır. Genel olarak tüccarda bunu göz önünde bulundurarak ona göre ürüne talep ediyorlar. İnşallah böyle bir sıkıntımız olmaz. Hem yağışın bol olması hem de ürünün bol olmasıyla rahatlığa kavuşuruz" diye konuştu.

Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyor
Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyor
Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyor
Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyor
Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyor
Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyor
Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyor
Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyor
Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyor

YORUMLAR
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünya genelinde gıda fiyatlarını nasıl etkilecek? Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünya genelinde gıda fiyatlarını nasıl etkilecek?

Togo Cumhuriyeti, Buğday, Siirt, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, hububat fiyatlarında düşüş bekleniyor - Son Dakika


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