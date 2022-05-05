Yalova'da kamp turizmine ilgi her geçen gün artıyor - Son Dakika
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Yalova'da kamp turizmine ilgi her geçen gün artıyor

05.05.2022 16:16
Yalova'da kamp turizmine ilgi her geçen gün artıyor

Yüzde 59'u ormanlarla kaplı Yalova'da, kamp turizmine ilgi her geçen gün artıyor.

Yüzde 59'u ormanlarla kaplı Yalova'da, kamp turizmine ilgi her geçen gün artıyor.

Son yıllarda gerek pandemi gerekse fiyatların uygunluğu nedeniyle kamp turizmi vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Kamp turizminin geliştiği şehirler arasında yer alan Yalova'daki tesislerinin sayısı ise her geçen gün artıyor. Doğasıyla kampçılar için cazibe merkezi haline kentte yaz aylarında hareketlilik yaşanması bekleniyor. Kaplıca turizminin ön plana çıktığı Yalova'da, kamp turizmi de artık adından söz ettiriyor.

'Başka Bir Dünya' adlı kamp alanı işletmecisi Coşkun İdiz, nisan ayı itibariyle kampçıları tesislerinde ağırlamaya başladıklarını ifade etti. İlk olarak 200 kişilik bir ekibi ağırladıklarını söyleyen İdiz, Ramazan Bayramı'nda da kamp turizminin ilgi gördüğünü anlattı. - YALOVA

Yalova'da kamp turizmine ilgi her geçen gün artıyor
Yalova'da kamp turizmine ilgi her geçen gün artıyor

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Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova'da kamp turizmine ilgi her geçen gün artıyor - Son Dakika


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