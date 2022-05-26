Yalova'da yediveren "Sermayecik çileği"nde hasat başladı - Son Dakika
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Yalova'da yediveren "Sermayecik çileği"nde hasat başladı

26.05.2022 11:24
Yalova'da yediveren "Sermayecik çileği"nde hasat başladı

Yalova'nın Altınova ilçesi Sermayecik köyünde yılda birkaç kez ürün alınan yediveren çileğin hasat dönemi başladı.

Yalova'nın Altınova ilçesi Sermayecik köyünde yılda birkaç kez ürün alınan yediveren çileğin hasat dönemi başladı.

Köydeki seralarda ve açık alanlarda 50 yılı aşkın süredir üretilen çileğin hasadı mayısta başlayıp aralık ayına kadar devam ediyor.

Sermayecik köyünün Muhtarı Adem Gençtav, AA muhabirine, çileğin köylülerin en önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Topladıkları çilekleri çoğunlukla İstanbul'a gönderdiklerini belirten Gençtav, "Çileğimizin bu yıl da kalitesi çok güzel. Geçen yıl 400 ton üretim yapılmıştı, bu yıl 450-500 ton rekolte bekliyoruz. Çilek bahçelerimizde kadınlarımızın emeği çok büyük. Onların destekleri ile çilekler toplanıyor ve daha sonra paketlenerek sebze meyve hallerine gönderiliyor." diye konuştu.

Arazide çalışan Hatice Kurtay da geçimlerini çilekten sağladıklarını dile getirerek hasat döneminde köydeki kadınların bahçelerde mesai yaptığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Yalova, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova'da yediveren 'Sermayecik çileği'nde hasat başladı - Son Dakika


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