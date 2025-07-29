Yangın Suyuna Talep Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yangın Suyuna Talep Artıyor

29.07.2025 16:37
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Karmod'un toprak altı su depolama tanklarına yangınlar nedeniyle talep yükseliyor.

Karmod'un yangınla mücadele amacıyla geliştirdiği toprak altı su depolama tanklarına yönelik talep artışı yaşanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, son dönemde sıklıkla meydana gelen orman ve tesis yangınlarının, toprak altı su depolama tanklarına talebi artırdığını belirtti.

Yüksek tonajlı toprak altı yangın suyu depolama tanklarının milli parklar, sosyal tesisler gibi alanlarda yangına müdahaleyi daha hızlı, etkin ve güvenli hale getirdiğine değinen Öztürk, "Toprak altı şartlara dayanımlı özellikte üretim gerçekleştirdiğimiz su depolama tankları, yangından etkilenmeden kullanım kolaylığı sağlıyor. Yangın depoları, itfaiye ve diğer söndürme araçları sahaya gelene kadar yangına hızlı müdahale imkanı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Öztürk, tanklarda suyun toprak altında depolanması nedeniyle olası yangından etkilenmeden kullanılabildiğini, oteller ve fabrikalarda depo yeri sorununa çözüm getirdiklerini aktardı.

Toprak altı depolama tanklarını 100 tona kadar tek gövdede ürettiklerini belirten Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Depolarımızı tesis ve bölge ihtiyaçlarına göre 5 ila 100 ton kapasite aralığında üretiyoruz. Depolar birbirine bağlantılanarak çok daha büyük tonajlara yükseltilebiliyor. Basınçlı pompa sistemlerine entegre edilerek yangına hızlı ve pratik müdahalede bulunulmasına imkan veriyor. Pompalar elektrik şebekesi veya jeneratör bağlantısı alternatifleriyle çalıştırılabiliyor."

Öztürk, yer altı yangın suyu depolarının yağmur suyu hasadı kanallarına entegre edilebildiğini, bu özelliğin, özellikle milli parklar, oteller bölgesi ve fabrika tesislerinde yağmur suyundan yangın deposunun sürekli doldurulabilmesi imkanı sağladığını kaydetti.

Tanklarda doluluk oranının göstergelerle takip edilebildiğini aktaran Öztürk, "Toprak altı şartlarında buharlaşmaya maruz kalmaması da deponun uzun süre dolu ve kullanıma hazır kalmasına yardımcı oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

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