Yapay Zeka ile E-ihracat Devrimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yapay Zeka ile E-ihracat Devrimi

Yapay Zeka ile E-ihracat Devrimi

Emre Koca, yapay zekanın e-ihracattaki etkilerini ve Türk firmalarının potansiyelini vurguladı.

17.12.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MentorX Kurucusu Emre Koca, yapay zekanın pazaryerlerine entegrasyonuyla iş süreçlerinde köklü değişikliklerin yaşandığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Ticaret Odası ve Worldef E-Ticaret Vakfı tarafından düzenlenen E-ihracat Zirvesi, Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

Açıklamada, zirvedeki görüşlerine yer verilen Koca, yapay zekanın, süreçlerin daha sıkı yönetilmesini sağladığını ve insan faktörünü azalttığını kaydetti.

Koca, robot ve otomasyon kullanımındaki artışın, pazarlama ve üretim gibi alanları dönüştürdüğünü aktararak, "Bu değişimlere uyum sağlayan şirketler rekabette avantaj yakalıyor." açıklamasında bulundu.

Türk şirketleri için e-ihracatın büyük bir büyüme fırsatı sunduğunu ve bu alandaki en büyük engelin eski kuşakların direnci olduğunu vurgulayan Koca, "E-ihracatta yüksek bir potansiyel var. Ancak, ticari olarak doyuma ulaşmış şirket sahipleri yeni neslin ihracat taleplerini görmezden geliyor. Bu durum, özellikle B2B şirketlerinin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Ürünlerin nihai alıcısına ulaşamaması ve müşteri datasına erişilememesi, distribütörlere bağımlılığı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, markalaşma eksikliğinin Türk şirketlerinin en büyük sorunu olduğunu belirterek, markalaşamayan şirketlerin, son kullanıcıya ulaşamadıkları sürece yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ve gelecek nesillerin, mevcut iş modellerini sürdürememe riskiyle yüzleştiğini bu yüzden markalaşmanın, şirketlerin uzun vadeli başarısı için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurguladı.

E-ihracat yapmak isteyen üreticilere önerilerde bulunan Koca, "İlk adım olarak pazaryerlerinde işe başlanmalı. Bu sayede hazır müşteri kitlesine kolayca ulaşılabilir. Yurt dışında şirketleşme ise ödeme süreçlerindeki engelleri aşmanın en etkili yolu." açıklamasında bulundu.

Koca, şirketlerin açılacakları pazarlardaki trendleri yakından takip etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, üretim süreçlerinin pazar standartlarına uygun şekilde planlanmasının önemini aktardı.

Yeni bir pazara girmeden önce, o bölgedeki müşteri taleplerinin ve standartların dikkatlice analiz edilmesi gerektiğini kaydeden Koca, "Doğru hazırlık yapılmadan başlanan girişimler başarısızlıkla sonuçlanabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Emre Koca, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka ile E-ihracat Devrimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:08:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile E-ihracat Devrimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.