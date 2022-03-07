Yapı Kredi'de tüm dekontlar dijitale taşınıyor - Son Dakika

Yapı Kredi ve Gelir İdaresi Başkanlığı, yürüttükleri e-dekont projesiyle kağıt olarak düzenlenen tüm dekontları elektronik ortama taşıyor.

Yapı Kredi açıklamasına göre, sektörde bir ilk olan bu geçişle Yapı Kredi'nin gişedeki parasal işlemlerinin de artık ürün sözleşmelerinde olduğu gibi mobil onayla tamamlanabilmesine olanak sağlanacak.

Müşterilerin yasal geçerlilik nedeniyle ıslak imzalı olarak basılması gereken dekontların da elektronik olarak kendilerine iletilmesiyle zaman ve kağıt tasarrufu sağlanarak sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmak hedefleniyor. Böylece "kusursuz bir deneyim" ile müşteri memnuniyeti artırılmak isteniyor.

"Yılda 20 milyon adet kağıt tasarrufu daha sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökhan Özdinç, Gelir İdaresi Başkanlığı ile hayata geçirdikleri e-dekont projesiyle fiziki basma ve dekontu saklama gibi uğraşların önüne geçtiklerini belirterek, "Şubelerde kağıt israfına engel olurken, dekont basım ve teslimi gibi operasyonları azaltacağız. Aynı zamanda bu yenilikle müşterilerimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Yapı Kredi web sayfası üzerinden e-faturadakine benzer şekilde dekontlarının geçerliliklerini de sorgulayabilecekler." ifadelerini kullandı.

Süreç ve Program Yönetimi Grup Direktörü Erkut Baloğlu da çalışmalarında çevre dostu çözümlere öncelik verdiklerini aktararak, yürütmekte oldukları dijitalleşme programının etkisiyle bugüne kadar yaklaşık 3 bin 400 tona tekabül eden 678 milyon adet kağıt tasarrufu sağladıklarını bildirdi.

Baloğlu, "Dekontların dijitale taşınması ile birlikte hem müşterilerimize büyük konfor sağlayacak hem de yılda 20 milyon adet kağıt tasarrufu daha sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.