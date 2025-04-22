Yapı Kredi'den Sıfır Emisyon Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

Yapı Kredi'den Sıfır Emisyon Hedefi

Yapı Kredi, emisyon azaltım hedefleri ve kredilerde dönüşüm planını kamuoyuna açıkladı.

22.04.2025 11:09
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Yapı Kredi, kredi portföyünden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik sektörel dönüşüm stratejilerini ve bu doğrultuda belirlediği somut hedeflerini kamuoyunun erişimine sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, reel sektörün yeşil dönüşümüne öncülük etme hedefi kapsamında yeni bir adım attı.

"Karbon Dönüşüm Programı" çerçevesinde geliştirdiği emisyon azaltım hedeflerini Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) onaylatan Yapı Kredi, "Net Sıfır Bankacılık Birliği" (NZBA) ilkelerine uyumlu şekilde öncelikli sektörler için hedefler belirledi. Bu kapsamda, her sektöre özel karbonsuzlaşma eylemlerini içeren "Kredilerde Dönüşüm Planı" oluşturuldu.

Planın tüm detaylarını içeren "Finanse Edilen Emisyonlar İçin Net Sıfır Yol Haritası" başlıklı doküman ise kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Karbon Dönüşüm Programı çerçevesinde, 2021'den bu yana kredi portföylerinin yarattığı karbon ayak izini sistematik olarak ölçümlediklerini belirtti.

Erün, NZBA ilkelerine uyumlu şekilde öncelikli sektörler için belirledikleri emisyon azaltım hedeflerinin, finanse ettikleri toplam emisyonların yüzde 65'ini kapsayan geniş bir etki alanı yarattığını aktardı.

Net sıfır ekonomiye geçişi destekleyen uluslararası inisiyatiflerde aktif rol üstlendiklerine değinen Erün, şunları kaydetti:

"Bankamız, 2019 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nin kurucu imzacılarından biri oldu. 2021 yılında, Paris Anlaşması'na uyumlu şekilde, SBTi'ye emisyon azaltım taahhüdü verdik. 2023'te ise NZBA'ya üye olarak sürdürülebilirlik vizyonumuzu uluslararası ölçekte bir kez daha ortaya koyduk. Aynı zamanda, İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'nün destekçileri arasında yer alarak, iklim krizine ilişkin risk ve fırsatlara dair şeffaf bilgi paylaşımına katkıda bulunuyoruz."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'den Sıfır Emisyon Hedefi - Son Dakika

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